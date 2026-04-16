البرلمان العربي يدعم جهود ليبيا لتحقيق الاستقرار

شارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في افتتاح أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار “تعزيز الأمل وضمان السلام وحماية العدالة للأجيال القادمة”.

رافق رئيس مجلس النواب في هذه الفعالية الوفد الرسمي الذي ضم أعضاء مجلس النواب: سلطنة المسماري، ربيعة أبو راس، وفاطمة الصويعي، وعبد السلام نصية، وأحلام اللافي، بالإضافة إلى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

على هامش فعاليات الجمعية، أجرى رئيس مجلس النواب عدداً من اللقاءات الدبلوماسية البارزة، حيث التقى بمعالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بحضور سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرلمان العربي في تعزيز التعاون البرلماني المشترك، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي دعمه الكامل للجهود الليبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشدداً على أن ليبيا القوية والموحدة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن القومي العربي.