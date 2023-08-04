البرلمان العربي يدعو إلى المضي قدما لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية الليبية

جاء ذلك خلال استقباله عبد المطلب ادريس ثابت المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تم التباحث حول ابرز المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

ودعا العسومسي الى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وشدد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وثمّن العسومي الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الازمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي، كما أكد دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.

وحّب العسومي بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.