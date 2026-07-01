«عقيلة صالح» يتولى منصباً برلمانياً دولياً جديداً

رحّب البرلمان العربي بتنصيب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى رئيسًا للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، وذلك في البيان الصادر عقب اختتام أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد البرلمان العربي أن هذا الاختيار جاء تقديرًا لما يتمتع به عقيلة صالح من خبرة برلمانية طويلة، ولدوره ومسيرته في العمل التشريعي على المستويات الوطنية والعربية والدولية، مشيرًا إلى مكانته داخل المؤسسات البرلمانية الإقليمية.

وأوضح البيان أن تنصيب عقيلة صالح جاء خلال أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي استضافه مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي يومي 15 و16 يونيو، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين القارتين الآسيوية والأفريقية.

ويأتي هذا التطور في سياق تنامي الحضور الليبي في المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعكس مشاركة أوسع في الفعاليات التشريعية متعددة الأطراف، ودورًا متزايدًا في الملفات ذات الطابع البرلماني المشترك.

هذا ويشهد العمل البرلماني الإقليمي في العالم العربي توسعًا في آليات التعاون بين المجالس التشريعية في آسيا وأفريقيا، بهدف تعزيز التنسيق السياسي والتشريعي وتبادل الخبرات، حيث تمثل هذه الأطر منصات لتقوية العلاقات بين الدول الأعضاء في القارتين.