البرلمان العربي: الانتخابات و«توحيد المؤسسات» مفتاح حل الأزمة الليبية

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، وهم عبد السلام نصية، حسن الطاهر البرغوثي، أبو صلاح شلبي، وأحلام اللافي، في أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أصدر البرلمان العربي بيانًا استنكر فيه الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، رحب البرلمان العربي في بيانه بتوقيع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في 16 يونيو 2026، على وثيقة “خارطة طريق إنهاء المرحلة التمهيدية”، مشيدًا بما تضمنته من ركائز تهدف إلى تسوية القضايا العالقة، وتعزيز المسار السياسي نحو مؤسسات موحدة.

كما أشاد البرلمان العربي باتفاق الميزانية الموحدة في ليبيا، معتبرًا أنه خطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم جهود التنمية والمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب دعم مسار توحيد المؤسسات الاقتصادية.

ورحب البيان كذلك بتنصيب المستشار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، معتبرًا ذلك تقديرًا لمسيرته البرلمانية ودوره الإقليمي والدولي.

وأكد البرلمان العربي دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخارطة الطريق التي تقود إلى عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات.

كما شدد على رفض أي مشاريع أو ترتيبات من شأنها المساس بالتركيبة السكانية في ليبيا أو توطين المهاجرين غير الشرعيين، داعيًا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية.