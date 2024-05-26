البرلمان العربي يعقد جلسته الرابعة في القاهرة ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية

عقد البرلمان العربي جلسته العامة الرابعة أمس السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تتدهور يوما بعد يوم جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد المشاركون الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وتطرقت الجلسة وفقا للبرلمان العربي لإعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ 33 في المنامة، مثمنا مخرجات هذه القمة والتي تعد ضمانة لأمن واستقرار المنطقة في ضوء وحدة الكلمة والصف والمصير ووحدة الموقف العربي، الثابت والداعم لقضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واختتمت الجلسة العامة الرابعة أعمالها، بعد مناقشات واعتماد التقارير المرفوعة من لجانها الدائمة الأربع، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وعلى هامش الجلسة، كرّم رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيلة صالح”، لدوره البرلماني الوطني والقومي، واصفا التكريم بأنه تقدير للمساهمة البارزة في الحفاظ على القيم العربية، وتعزيز العمل البرلماني على صعيد الوطني والعربي.