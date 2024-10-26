البرلمان العربي يعيد انتخاب «اللافي» لدورة جديدة

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي عُقدت اليوم السبت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أسفرت عن إعادة انتخاب أحلام اللافي، عضو مجلس النواب، رئيسةً للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب للمرة الثانية.

وأشار بليحق إلى أن الجلسة تم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

ويأتي في خطوة تهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي في القضايا الاجتماعية والثقافية وتعزيز مكانة المرأة والشباب في الوطن العربي.