«البرلمان العربي» يهنّئ ليبيا بمناسبة ذكرى الاستقلال

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، “الدولة الليبية وشعبها بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال التي توافق 24 ديسمبر من كل عام، متمنيا للشعب الليبي دوام الأمن والازدهار والتنمية”.

وأشاد اليماحي، “بأهمية هذه المناسبة الوطنية في تاريخ ليبيا، مؤكدا على ضرورة استثمارها لتعزيز التوافق الوطني بين جميع أطياف الشعب الليبي. وأضاف أنه ينبغي العمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية الشاملة”.

وأعرب عن أمله في أن “تساهم هذه المناسبة في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بما يعزز من مكانة ليبيا بين دول المنطقة والعالم”.