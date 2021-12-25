البرلمان العربي يُؤكد دعمه لتحقيق المصلحة العليا لليبيا

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تضامن البرلمان الدائم مع الشعب الليبي؛ من أجل تحقيق آماله وطموحاته في الاستقرار والنماء وفي اختيار قياداته وممثليه، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وشدّد العسومي في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كضمانة أساسية لاستقرار الأوضاع في ليبيا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان.

كما عبّر العسومي، عن دعم البرلمان العربي لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لدولة ليبيا، ويُفعّل الإرادة الحرة لشعبها، ويُحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، آملاً في أن تحقق ليبيا المزيد من التقدم والازدهار .