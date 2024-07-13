البرلمان العربي يُؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد البرلمان العربي ضرورة المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، واستكمال الاستحقاقات المؤجلة على نحو يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة والختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وشارك في الجلسة أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء في البرلمان العربي “عبدالسلام نصية، حسن البرغوثي، أبو صلاح شلبي، أحلام اللافي”.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب الليبي، فقد ناقشت الجلسة مجمل الأوضاع الراهنة في الدول العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني لأبشع صور حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث جدد البرلمان العربي دعمه للقضية الفلسطينية ونيل شعبها حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما ناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية ودعم العمل العربي المشترك، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن العربي.

وتطرقت الجلسة ايضاً، إلى التطورات الخطيرة التي يمر بها السودان، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة ليس فقط على مقدرات الشعب السوداني وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه، بل على منظومة الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.

وأكد البرلمان العربي في جلسته العامة، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية، لإنهاء معاناة الشعب اليمني.