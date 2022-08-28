البرلمان العربي يُحذّر من التصعيد المسلح في ليبيا

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى وتدمير عددا من الممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا البرلمان العربي في بيان له، جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية في ليبيا إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنا للدماء والعودة للحوار حفاظا على مقدرات الشعب الليبي.

كما طالب البرلمان جميع الأطراف بضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في ليبيا، معربًا عن تضامنه الكامل مع الدولة الليبية.