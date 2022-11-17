البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد أقل من شهر على مغادرة ميشيل عون قصر الرئاسة.

وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها دكتاتور عادل، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

هذا وحدد رئيس البرلمان نبيه بري الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري موعدا للجلسة السابعة.

وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في 10 نوفمبر الجاري، للمرة الخامسة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.