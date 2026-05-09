المجر تبدأ عهد الحكومة الجديدة.. حزب «تيسا» يسيطر على البرلمان

انتخب البرلمان الهنغاري اليوم زعيم حزب “تيسا” بيتر ماغيار رئيساً للوزراء، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأعلنت رئيسة البرلمان، أغنيس فورستهوفر، نتائج التصويت، قائلة إن البرلمان منح 140 صوتاً مؤيداً، و54 صوتاً معارضاً، وصوت واحد ممتنع عن التصويت لماغيار.

وبعد إعلان النتائج، أدى ماغيار اليمين الدستورية على العلم الوطني للبلاد، في خطوة تؤكد توليه رسمياً منصب رئاسة الحكومة.

ويأتي انتخاب ماغيار عقب فوز حزب “تيسا” بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أبريل، حيث حصل الحزب على 141 مقعداً، مقابل 52 مقعداً لتحالف “فيدس – حزب الشعب الديمقراطي المسيحي”.

وقالت وكالة “بلومبرغ” إن وصول ماغيار إلى السلطة لن يحل الخلافات الجوهرية داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تصريحاته السابقة التي أكد فيها ضرورة قيام المجر بمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغض النظر عن تغيير الحكومة.

في سياق متصل، انتخب البرلمان الهنغاري نائبة زعيم حزب “تيسا” أغنيس فورستهوفر رئيسة له، حيث حصلت على 193 صوتاً مؤيداً من أصل 195 صوتاً خلال التصويت السري، مع صوتين فقط معارضين.

وعقب أداء القسم، أعلنت فورستهوفر أن أول قرار لها بصفتها رئيسة البرلمان سيكون إعادة علم الاتحاد الأوروبي إلى مبنى البرلمان بعد غياب دام 12 عاماً. كما تم انتخاب نواب رئيس البرلمان، حيث أصبحت إستر فيتويوش نائبة رئيس البرلمان عن حزب “فيدس”، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة.

هذا وتشكل هذه الانتخابات تحولاً بارزاً في المشهد السياسي الهنغاري، مع تعزيز حزب “تيسا” لسطوته في البرلمان والموقع التنفيذي، بينما يبرز تحدي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ويشير خبراء إلى أن التوازن بين السياسة الداخلية والمصالح الخارجية سيكون اختباراً حاسماً للحكومة الجديدة بقيادة ماغيار.