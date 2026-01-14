البرلمان اليوناني يدعم مطالب ليبيا بشأن «الأرصدة المجمدة بالخارج»

عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب اجتماعًا رسميًا مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني ديميتريس كايريدس في مقر البرلمان بالعاصمة أثينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين ليبيا واليونان.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج يوسف إبراهيم العقوري، وشارك فيه عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، والسفير مراد حميمه.

ركز الاجتماع على دعم المبادرات الليبية بشأن متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، وتطوير آليات العمل بما يعزز الشفافية والالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما يخدم مصالح الدولة الليبية.

وأوضح ديميتريس كايريدس أن اليونان بصفتها عضوًا فاعلًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تسعى لدعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي، مؤكدًا أنه سيقوم بإبلاغ نتائج الاجتماع إلى رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والجهات المعنية لضمان دعم الموقف الليبي العادل والقانوني.

وأكد كايريدس على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كقناة مباشرة للتواصل بين الشعوب، معربًا عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والثروة البحرية، إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوناني يوانيس بلاكيوتاتيس، حيث بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في معالجة القضايا المتبادلة، والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتم الاتفاق على نقل الموقف الليبي بشأن الأرصدة المجمدة إلى وزارة الخارجية اليونانية وطلب دعم موقف ليبيا.