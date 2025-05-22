البرلمان يتحرك لإنقاذ قطاع الصحة في بنغازي.. اجتماع مشترك لتشخيص الأزمات ووضع حلول عاجلة

عُقد اليوم الخميس في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي اجتماع مشترك ضم رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور نصرالدين مهني، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الصحة.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المُشكلة بموجب القرار رقم (89) لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس على أداء القطاع الصحي، وضمان تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المجتمعون على أهمية تكامل الجهود بين اللجان البرلمانية المعنية لمتابعة تنفيذ السياسات الصحية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الطبية في مختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع المشترك بين لجنتي الصحة والتشريعية بمجلس النواب في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بضرورة تحسين أوضاع القطاع الصحي، لا سيما في مدينة بنغازي التي تعاني من تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ويُعد القرار رقم (89) لسنة 2024 خطوة من مجلس النواب لتفعيل الرقابة البرلمانية ومتابعة تنفيذ السياسات الصحية، وسط مساعٍ لإصلاح القطاع وتجاوز التحديات المتعلقة بالإمدادات الطبية، ونقص الكوادر، وسوء الإدارة، والتي أثرت بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.