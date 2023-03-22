البرنامج الأممي الإنمائي يُؤكد الالتزام بتعزيز المسار الديمقراطي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندريه فرانش، وكبير المستشارين الفنيين بمشروع “بيبول” لدعم الانتخابات هوجو سالمنكه، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

من جهته أشاد فرانش بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.