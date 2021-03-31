البرنامج الأممي الإنمائي يُسلّم بلدية سبها مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجزء الأول من مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية إلى بلدية سبها، كجزء من عمل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح البرنامج في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية سيقوم بتركيب 1070 عمود على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مطار سبها إلى وسط المدينة.

ومن خلال صندوق تحقيق الاستقرار، ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحد أكبر المشاريع من حيث القيمة، بالإضافة إلى أنه حل مبتكر صديق للبيئة لتحسين إحساس الناس بالأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتعزيز النشاطات التجارية في الليل.

ولفت البيان إلى أن استبدال نظام إنارة الشوارع التقليدي بإضاءة الطرق الشمسية سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة أيضاً.

وتم تركيب 284 عمود يغطي الساحات ومواقف السيارات والطرق الداخلية لمطار سبها وجزئين آخرين على طريق المطار – وسط المدينة، وتم استئناف الرحلات الجوية مؤخراً في سبها وأصبحت البنية التحتية الآن قادرة على تحسين الخدمات للمقيمين وأكثر من 7000 مسافر شهريً من أو إلى الجنوب ليلا وأثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وخلال الحفل الذي أقيم في مطار سبها، قال عبد الله الأمين صالح عضو مجلس بلدية سبها: “اليوم نلاحظ زيادة في الازدحام المروري على شارع جمال عبد الناصر المؤدي للمطار حتى ساعات متأخرة من الليل. يساهم هذا المشروع في تعزيز الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي في سبها والجميع ينظر إليه بإعجاب. إنه دليل عظيم على الشراكة الناجحة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البلدي لسبها”.

من جهته قال مدير مطار سبها محمد وحيدة: “كان مطار سبها مكان منعزل ومخيف، مظلم تماما. اليوم، يمكن للعمال العمل حتى وقت متأخر من الليل بأمان. لدينا ما معدله عشر رحلات تجارية أسبوعياً، وسيرتفع هذا إلى 16 رحلة أسبوعياً اعتباراً من أبريل 2021”.

كما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو: “إن هذا المشروع لا يساهم فقط في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، ولكنه يساعد أيضاً في تحسين الأمن والحد من الجرائم، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي وإفادة السكان من عدة بلديات في جنوب ليبيا”.

ويعمل صندوق تحقيق الاستقرار، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة الليبية و13 شريك دولي، بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركات العامة لدعم البلديات لإعادة تأهيل مرافق الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات لتحسين تقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.