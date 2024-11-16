البرنامج الإنمائي: انتخابات المجالس البلدية علامة فارقة حياة الليبيين

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “يو إن دبي” بعملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في ليبيا.

وفي بيان له على فيسبوك، وصف البرنامج اليوم الانتخابي بأنه يمثل علامة فارقة عبر إنتخاب 58 مجلسا بلدي فعال.

وأضاف، وهذه فرصة للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت لاختيار من يمثلهم في هذه المجالس، وسيكون ذلك بمثابة الأساس للتنمية مما سيقرب صناع القرار من الأشخاص الذين يمثلونهم.

كما أشاد بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدورها الحاسم في تنظيم هذه الجولة الأولى من انتخابات المجالس البلدية.