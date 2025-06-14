البرنامج النووي يتكبد خسائر كبيرة.. اغتيال 3 علماء بارزين في طهران

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم، بأن ثلاثة من العلماء النوويين الإيرانيين لقوا مصرعهم جراء “اعتداء إرهابي” نفذته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم علي بكايي كريمي، منصور عسكري، وسعيد برجي، وهم خبراء بارزون في المجال النووي، وقد ارتقوا جراء الهجوم الذي استهدف مواقع حساسة داخل البلاد.

في السياق ذاته، أعلن فيلق “أنصار المهدي” التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان شمال غربي طهران، عن مقتل ثلاثة من عناصره في الهجوم نفسه، مؤكداً أن القتلى سقطوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في الدفاع عن حدود إيران.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، تعيين سيد مجيد موسوي قائداً جديداً للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، خلفاً للواء أمير علي حاجي زاده الذي قُتل مؤخراً.

وجاء التعيين بمرسوم من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن القرار تم “بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري”، مضيفاً أن موسوي يتمتع بـ”كفاءة وخبرة قيادية قيمة”.

وأكد خامنئي في بيان رسمي أن “من المتوقع من القائد الجديد تعزيز القدرات الشاملة، ورفع مستوى الجاهزية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة”، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة وتطوراً مستمراً في برامج التسلح الإيرانية.

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 9 علماء في البرنامج النووي الإيراني ويصف العملية بـ”ضربة استراتيجية”

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال تسعة من كبار العلماء والخبراء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، مؤكداً أن العملية تمثل ضربة كبيرة لقدرة إيران على تطوير أسلحة دمار شامل.

وذكر الجيش في بيان رسمي أن المستهدفين “كانوا من الشخصيات البارزة في مجالات الفيزياء والهندسة النووية والكيماوية، وأسهموا بشكل مباشر في دعم خطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية”. وأضاف البيان أن “اغتيالهم ألحق ضرراً بالغاً بالبنية التحتية المعرفية والتقنية للبرنامج النووي الإيراني”.

وبحسب البيان، فإن قائمة المستهدفين تضم:

فريدون عباسي – خبير في الهندسة الذرية

محمد مهدي طهرانجي – خبير في الفيزياء

أكبر مطلب زاده – خبير في الهندسة الكيماوية

سعيد برجي – خبير في هندسة المواد

أمير حسن فكهي – خبير في الفيزياء

عبد الحميد منوشهر – خبير في فيزياء المفاعلات النووية

منصور عسكري – خبير في الفيزياء

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير في الهندسة الذرية

علي باكوايي كتريمي – عالم ميكانيك

بالأرقام والأسماء.. خسائر إسرائيل وإيران بالمواجهة العسكرية الساخنة

شهدت المنطقة خلال اليومين الماضيين تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الطرفين، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد مستمر.

أعلنت التقارير الإيرانية الرسمية مقتل 78 شخصًا وإصابة 329 آخرين بين المدنيين والعسكريين، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في طهران والمحافظات، أبرزها منشأتي نطنز في أصفهان وخنداب في أراك.

وشملت الخسائر مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، ورئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري، ونائب رئيس هيئة الأركان غلام علي رشيد، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، بالإضافة إلى قائد القوة الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، كما قتل 9 علماء وخبراء بارزين في البرنامج النووي الإيراني، منهم فريدون عباسي (خبير الهندسة الذرية) ومحمد مهدي طهرانجي (خبير الفيزياء) وأكبر مطلب زاده (خبير الهندسة الكيمايئية).

وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن الأضرار في منشأة نطنز النووية كانت سطحية واقتصرت على المنشآت فوق الأرض، مع تأكيد عدم وجود مخاطر تلوث إشعاعي خارجي، رغم تسجيل تلوث محدود داخل المنشأة.

على الصعيد الإسرائيلي، أعلنت السلطات مقتل 3 أشخاص وإصابة 90 آخرين جراء القصف الصاروخي الإيراني المكثف الذي استهدف عدة مناطق في تل أبيب وضواحيها، شملت ريشون لتسيون ورمات غان والقدس. وقد أدى القصف إلى دمار واسع، حيث انهارت 9 مبانٍ بالكامل في رمات غان، إضافة إلى تضرر مئات المباني والمركبات، ما تسبب بنزوح أكثر من 100 شخص.

في تصعيد جديد، أعلن الجيش الإيراني عن نيته إطلاق نحو 2000 صاروخ في الموجة القادمة من الهجمات، في تهديد واضح يرفع سقف المواجهة. وتواصل إسرائيل تفعيل منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الجوي، بدعم من الولايات المتحدة التي ساعدت في اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية.