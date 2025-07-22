البرهان: بدعم الحلفاء سنهزم «الدعم السريع» ونرفض التدخلات الدولية في شؤون السودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر ما وصفها بـ”مليشيا دقلو”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفي مقابلة مع موقع “إل إسبانيول” الإسباني، أكد البرهان رفض السودان القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونه، متهماً أطرافاً دولية بالسعي لـ”الانتقام من السودان والنيل من سيادته”.

وأوضح البرهان أن الوقت قد حان لوضع رؤية جديدة تقود البلاد إلى مرحلة انتقالية تقوم على بناء دولة مدنية ديمقراطية، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستركز على استعادة الأمن وتحقيق السلام، لا سيما في إقليم دارفور، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم.

كما شدد على أن العلاقات الخارجية للسودان ستُبنى على مواقف الدول من الحرب الجارية، مؤكداً أن الحلول المستدامة للأزمات السودانية يجب أن تأتي من الداخل عبر حوار وطني شامل، وليس عبر ضغوط أو وصفات خارجية.

وفي تطور ميداني لافت، قام البرهان أمس الأحد بأول زيارة له إلى العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تفقد الأوضاع في المدينة التي تأثرت بشدة نتيجة القتال المستمر.

يُذكر أن الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في أزمة إنسانية واسعة، ونزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها، وسط تحذيرات منظمات دولية من تصاعد المخاطر في مناطق مثل دارفور وشمال كردفان، في ظل تعثر جهود الوساطة الإقليمية والدولية.