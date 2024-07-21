«البرهان» يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني بعد 8 سنوات من القطيعة

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، أوراق اعتماد حسن شاه حسيني سفيرا ومفوضا فوق العادة لإيران لدى السودان.

وقال وكيل الخارجية السودانية، في تصريح، إن السفير الإيراني قدم اليوم الأحد أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة وأن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الإيراني الجديد.

وأكد وكيل الخارجية على متانة العلاقات بين السودان وإيران، مشيرا إلى أن تقديم السفير لأوراق اعتماده تعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه صرح السفير الإيراني حسن شاه حسيني بأن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار توافق البلدين على تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين إيران والسودان.