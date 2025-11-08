السودان.. البرهان يقوم بزيارة ميدانية لمراكز إيواء نازحي الفاشر

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، زيارة ميدانية لمراكز إيواء نازحي مدينة الفاشر في مدينة الدبة بالولاية الشمالية.

وخلال الزيارة، تفقد البرهان مستوى الخدمات المقدمة للنازحين، مشيدًا بروح التكافل الاجتماعي التي تسود المجتمع السوداني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأكد البرهان حرص الدولة على معالجة أوضاع النازحين وتمكينهم من العيش الكريم، موضحًا أن قضية النازحين تأتي ضمن أولويات الحكومة.

كما وجّه رئيس مجلس السيادة الأجهزة الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية بضرورة توفير الخدمات الأساسية للنازحين والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون ممارستهم لحياتهم الطبيعية.

وأشار البرهان إلى حجم المعاناة والانتهاكات التي تعرض لها النازحون جراء ما وصفه بـ”اعتداءات المليشيا الإرهابية” في مدينة الفاشر.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر، بعد قتال مستمر دام أكثر من عام ونصف، وكانت المدينة تُعد آخر معاقل القوات الحكومية في شمال دارفور.