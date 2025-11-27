البرهان يناشد أمريكا التدخل لإنهاء الحرب السودانية.. ردّ عاجل!

دعا قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل والعمل على إحلال السلام في السودان، وسط استمرار الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كتب البرهان: “يتطلع الشعب السوداني الآن إلى واشنطن لاتخاذ الخطوة التالية، والعمل معنا ومع من يسعون بجدية إلى السلام لإنهاء هذه الحرب”.

وأشار إلى أن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وأسفرت عن أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، موضحًا أن “السودانيين يُجمعون على أن السيد ترامب قائد صريح وحازم، وعازم على التصدي للجهات الخارجية التي تُطيل معاناتنا”.

الخارجية الأميركية تطالب السودان بالاعتراف باستخدام الجيش أسلحة كيماوية

طالبت وزارة الخارجية الأميركية حكومة السودان بالاعتراف فورا بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية، ووقف أي استخدام مستقبلي، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق تغريدة لإدارة الشؤون الإفريقية على منصة “إكس”.

وجاءت هذه المطالب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في مايو فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إثر ثبوت استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية عام 2024. وأكد السفير الأميركي لدى المنظمة في أكتوبر أن الاتهامات تستند إلى أسس قوية.

وتأتي هذه المطالب أيضًا بعد إصدار دولة تشاد مذكرة رسمية للمنظمة الدولية تطالب بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحرمة، في ظل تقارير تربط منذ بداية 2025 بين بعض الظواهر الصحية والبيئية وتلوث كيميائي، خصوصًا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.

كما تحققت “هيومن رايتس ووتش” بشكل مستقل من صور ومقاطع فيديو تؤكد استخدام الجيش السوداني مادة الكلور، المحرمة دوليًا كسلاح، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المجتمع الدولي للتحرك.

تحقيقات محلية أشارت إلى ظواهر غريبة بعد الضربات الجوية في مناطق الكومة ومليط، منها احتراق جثث الضحايا، انتفاخ بعضها، تغيّر لون التربة والمياه، وانحراف سلوك الحيوانات.