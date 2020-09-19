«البروسيلا» مرض جديد يتفشى في الصين مصدره شركة أدوية

تفشى مرض جديد في الصين، ناجم عن تسرب من شركة أدوية بيولوجية العام الماضي، مصيبا آلاف الصينيين في وقت يعاني فيه العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في يوهان الصينية

وأكدت إصابة 3245 شخصا بمرض “البروسيلا” الجرثومي، الذي ينتج غالبا عن ملامسة البشر لقطعان الماشية التي تحمل هذه البكتيريا.



وقالت لجنة الصحة في المدينة الصينية، إن 1401 شخص آخرين ثبتت إصابتهم مبدئيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وفيات بين المواطنين.

وأجرت السلطات الصينية اختبارات على 21847 شخصا من أصل 2.9 مليون نسمة يعيشون في المدينة.

وبحسب مانقل موقع “عربي 21 ” عن شبكة “سي أن أن”، فقد نشأ هذا التفشي عن تسرب في مصنع الأدوية البيولوجية المعروف باسم “Zhongmu Lanzhou” ، الذي حدث بين أواخر يوليو و أواخر أغسطس من العام الماضي، وفقا للجنة الصحة بالمدينة.



وفي أثناء إنتاج لقاحات البروسيلا للاستخدام الحيواني، استخدم المصنع مطهرات منتهية الصلاحية، بحسب الشبكة، ما سبب عدم تعقيم كامل للنفايات الغازية.

وانتشر الغاز الملوث في الجو محملا بالبكتيريا لتحمله الرياح ليصل إلى معهد “لانتشو” للأبحاث البيطرية، حيث ظهر التفشي لأول مرة.

ويسبب المرض المعروف أيضا باسم “حمى مالطا” أو “حمى البحر الأبيض المتوسط”، أعراضا تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب.



ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في أمريكا، فإنه يمكن أن تصبح بعض الأعراض التي يعاني منها المصابون مزمنة “لا تختفي أبدا”، مثل التهاب المفاصل أو تورم في أعضاء معينة.