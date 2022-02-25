البريقة: إيقاف تزويد محطات الشرارة الذهبية بالوقود راجع لأسباب قانونية تتعلق بالشركة

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنّ إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة.

وأوضحت البريقة في بيان لها أنّها تنأى بنفسها عن الصراعات القائمة، وهي في تواصل مستمر مع الجهات السيادية لدراسة و تمحيص المستندات القانونية المقدمة لها من شركة الشرارة الذهبية، لتطبيق صحيح القانون.

وأشارت البريقة إلى أنّ الوقود متوفر بكميات كبيرة، في مخازنها، وأنّها اتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن و ذلك برفع مخصصات شركات التوزيع الإخرى من الوقود.

وأضافت البريقة أنّها بدئت في تشغيل عدد من المحطات على مدى 24 ساعة بما يضمن عدم حدوث ازدحام او أي مختنقات امام محطات توزيع الوقود إلى حين تسوية الاوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً.