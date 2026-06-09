البريقة: استقرار كامل في «إمدادات الوقود» بمختلف المناطق

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار تنفيذ برامجها التشغيلية في مختلف مناطق العمل، مؤكدة وجود استقرار عام في منظومة الإمداد والتوزيع في جميع المناطق الممتدة من طبرق شرقاً مروراً ببنغازي ومصراتة والمنطقة الجنوبية وطرابلس والزاوية والسرير وصولاً إلى منطقة البريقة.

وأوضحت الشركة أن عمليات الاستلام والتخزين والتوزيع تسير وفق الجداول التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرارية تزويد شركات التوزيع بالكميات المخصصة، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات الكهرباء وكبار المستهلكين، ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات الضخ من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي، إلى جانب استمرار تزويد المنطقة الجنوبية عبر مستودعي مصراتة والزاوية لدعم مستودع سبها النفطي، بالتوازي مع متابعة حركة استلام النواقل البحرية والكميات الواردة من المصافي وربطها ببرامج التوزيع اليومية.

وشددت الشركة على أن استقرار هذه العمليات يتطلب تكاملاً في الجهود بين المستودعات ومناطق التشغيل والإدارات الفنية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على انسيابية وصول الإمدادات.

كما دعت شركة البريقة لتسويق النفط شركات التوزيع، باعتبارها الجهات المالكة والمشغلة لمحطات الوقود، إلى دعم انتظام عمليات التوزيع داخل المحطات وفتحها أمام المواطنين وفق البرامج المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة وتوفير وسائل الدعم التشغيلي والطاقة البديلة عند الحاجة.

وجددت الشركة تأكيدها أن مهامها الأساسية تتمثل في استلام المحروقات وتخزينها وتوزيعها وفق البرامج التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أن استقرار الإمدادات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول الوقود إلى مستحقيه بشكل منتظم.