«البريقة» تؤكد انسيابية إمدادات الوقود وجهود الرقابة المستمرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين

في إطار حرصها الدائم على ضمان تدفق سلس لإمدادات الوقود إلى المواطنين، تواصل فرق إدارة التفتيش التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود.

وتهدف هذه الجولات التفقدية إلى متابعة سير العمليات التشغيلية ميدانياً والتأكد من تذليل أي عقبات قد تؤثر على عملية التزويد.

وجددت الشركة تأكيدها على توافر مخزون كافٍ من الوقود داخل مستودعاتها، مشددة على أن التزامها الراسخ يتمثل في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته بكفاءة وفعالية.

تأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية التي تنتهجها “البريقة” لضمان الاستقرار في سوق الوقود وتعزيز الثقة بين الشركة والمواطنين.