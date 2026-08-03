البريقة تبحث تعزيز إمدادات «الغاز والوقود» للقطاعات الكبرى

استضافت شركة البريقة لتسويق النفط الاجتماع الدوري الثامن للجنة الدائمة لكبار مزوّدي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل، بحضور رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الشركات والجهات والقطاعات ذات العلاقة.

واستُهل الاجتماع بكلمة ألقاها مدير عام العمليات للمناطق الغربية والجنوبية في شركة البريقة لتسويق النفط، نقل خلالها تحيات رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور فؤاد علي بالرحيم، وترحيبه بالمشاركين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة احتياجات كبار المستهلكين وحصر متطلباتهم من الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل.

وأكدت الشركة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في متابعة منظومة الإمدادات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب العمل على معالجة المختنقات التشغيلية التي قد تؤثر على كفاءة عمليات التزويد.

وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإمدادات وضمان استمرارية توفير الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل لمختلف القطاعات في ليبيا.

ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن جهود شركة البريقة لتسويق النفط لدعم التنسيق المؤسسي ومتابعة احتياجات المستهلكين الرئيسيين، بما يعزز استقرار منظومة الطاقة وتحسين إدارة عمليات التزويد على مستوى البلاد.