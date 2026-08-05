البريقة تكشف أسباب تأخر «شحنة الديزل» إلى مصراتة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اتخاذ إجراءات تشغيلية وفنية عاجلة لمعالجة التأخر الطارئ في وصول شحنة وقود الديزل المخصصة لمدينة مصراتة، ضمن جهودها لضمان استقرار منظومة الإمدادات النفطية واستمرار تزويد مختلف المناطق بالوقود.

وأوضحت الشركة أن التأخير نتج عن اضطرار الناقلة التي كان من المقرر وصولها إلى ميناء مصراتة نهاية شهر يوليو إلى تعديل مسارها لاستكمال بعض المتطلبات الفنية المتعلقة بالشحنة خارج المياه الليبية، الأمر الذي أدى إلى تأخر وصولها عن الموعد المحدد.

وأضافت شركة البريقة أنها فعّلت خطة تشغيلية بديلة لضمان عدم تأثر الإمدادات، عبر تحويل إحدى ناقلات الديزل المخصصة لميناء الزاوية إلى ميناء مصراتة، إلا أن الظروف الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية أمس أدت إلى توقف مؤقت في استكمال الإجراءات التشغيلية الخاصة بتحريك الناقلة.

وأكدت الشركة استئناف الإجراءات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالناقلة “Hafnia Hong Kong” عقب استقرار الأوضاع، مشيرةً إلى أن الناقلة تحمل نحو 22 ألف طن متري من وقود الديزل.

وبحسب الشركة، غادرت الناقلة ميناء الزاوية عند الساعة 11:48 مساء الثلاثاء، على أن تصل إلى ميناء مصراتة عند الساعة 2:00 ظهر الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026.

وأكدت شركة البريقة أن وصول الشحنة سيسهم في تعزيز المخزون النفطي بمدينة مصراتة، ودعم انتظام عمليات تزويد محطات الوقود، بما يلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.

وأضافت أن فرقها المختصة تواصل متابعة حركة الناقلة واستكمال إجراءات وصولها وتفريغ الشحنة بصورة مستمرة، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة إدخال الشحنة إلى منظومة التوزيع.

وجددت الشركة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات النفطية، والتعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرار توفير الوقود في مختلف أنحاء البلاد.

وتتولى شركة البريقة لتسويق النفط إدارة عمليات توزيع وتزويد الوقود في ليبيا، مع متابعة حركة الشحنات النفطية ووضع خطط تشغيلية بديلة عند حدوث أي طوارئ أو تأخير، لضمان استقرار الإمدادات واستمرار تلبية الطلب على المنتجات النفطية.