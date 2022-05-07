«البريقة» تدعو موظفيها إلى ضبط النفس

دعت شركة البريقة لتسويق النفط، مستخدمي وعاملي الشركة، إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما يشغلهم عن القيام بأعمالهم، أو يحط من عزائمهم وأن يمارسوا مهامهم بكل احتراف ومهنية.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم السبت، على ثقتها من كفاءة مستخدميها وعملياتها التشغيلية التي توثق جميع مراحل التعامل مع جميع المنتجات، وإصدار شهادات وتحاليل الجودة ومختبراتها تؤكد سلامة المنتجات والعمليات التشغيلية، لافتة إلى أنها لن تشير بأصابع الاتهام لأي كان وأنها تأخذ كل الملاحظات على محمل الجد.

وأضاف البيان: “بصفتنا شركة خدمية لا يسيئنا الادّعاء أو التشكيك أو التشهير طالما الواقع يخالف الادّعاء”، مؤكدة أنها تقبل بكل صدر رحب النقد البناء متى ما كان صادرًا عن نفس صادقة وغيورة على مصلحة الوطن والمواطن”.

وطمأنت البريقة جميع الزبائن والعملاء من المواطنين والمؤسسات العامة وكبار الزبائن من المستهلكين والشركات التجارية وتزويد السفن والطيران، على حرصها على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وبأنها لن تتوانى عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهامها وصلاحياتها.

ولفتت البريقة إلى أنها تضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها الفورية والاعتيادية أمام الجهات المعنية والمختصة مع احتفاظها بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين.