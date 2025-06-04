البريقة ترفع القدرة التشغيلية لـ«مستودع طرابلس» إلى 28 ألف أسطوانة غاز يومياً

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن نجاح الفرق الفنية والإدارات المساندة، تحت إشراف إدارة منطقة طرابلس، في رفع القدرة التشغيلية لمستودع طرابلس النفطي إلى 28 ألف أسطوانة غاز يوميًا.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسلسلة من أعمال الصيانة والتطوير، التي نفذتها إدارة الصيانة بالتعاون مع إدارة النقل، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات المواطنين من غاز الطهي بشكل منتظم وآمن.

وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين ساهموا في هذا الجهد، مؤكدة أن خدمة المواطن ستظل على رأس أولوياتها، ضمن خطتها الشاملة لتجديد الأداء وتحسين الخدمات في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تأسست عام 1971، وتُعنى بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية وغاز الطهي على مستوى البلاد، وتعمل على تشغيل وإدارة مستودعات الوقود وتوفير الإمدادات للمواطنين والقطاعات الحيوية، كما تشرف على شبكة النقل البري لضمان وصول المنتجات النفطية إلى مختلف المناطق، وتلتزم الشركة بتطبيق معايير السلامة والجودة، وتسعى باستمرار لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يضمن الأمن الطاقي وخدمة المواطن.

رفع كفاءة مستودع طرابلس النفطي. بجهود حثيثة وتحت إشراف إدارة منطقة طرابلس، تمكن العاملون والإدارات المساندة من رفع… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥