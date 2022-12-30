البريقة تستأنف تزويد مناطق الجبل بعد استقرار الوضع في الزاوية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استئناف تزويد مناطق الجبل، وباطن الجبل، من مستودع طرابلس النفطي، بحسب بيان لها على حسابها في فيس بوك.

وأوضحت الشركة، تمكن مستودع الزاوية النفطي من تزويد بعض المحطات التابعة لشركات التوزيع بالمنطقة في مدينة الزاوية، مؤكدة توفر الوقود بمستودعات الشركة واستمرار حركة النواقل النفطية على كامل ساحل البلاد بوتيرة اعتيادية حسب المجدول.

وأفادت الشركة بأنّها ستعمل على إعادة تزويد جميع المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي، وفقا لقولها.

هذا، وأعربت البريقة لتسويق النفط عن أسفها للأحداث الحاصلة بمدينة الزاوية، التي تسببت في تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي،