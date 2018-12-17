البريقة تستعد لتسيير شحنة من الوقود باتجاه الجنوب الليبي

حيث قدرت البريقة الكميات المحمّلة بحولي 3 مليون لتر من بنزين السيارات، و1.2 مليون لتر من وقود الديزل، و80 طن من الغاز المسال “غاز الطهي”.

وأشارت شركة البريقة في منشور لها إلى أنّ القافلة ستنطلق يوم غداً الثلاثاء تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.

من جهة أخرى ثمنت البريقة الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة، بما في ذلك المنطقة العسكرية الوسطى، ومنطقة براك العسكرية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة الجفرة العسكريّة، وعميد بلديّة مصراته، وعمداء بلديات الجنوب، وحكماء وأعيان الجنوب.