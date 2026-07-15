تعزيز مخزون الوقود.. شحنة جديدة تصل عبر «شركة البريقة»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار جهودها لتعزيز استقرار إمدادات الوقود في المناطق الوسطى والشرقية، مع استعداد الناقلة HULDA MAERSK للرسو على الرصيف النفطي بمدينة بنغازي، محملةً بشحنة جديدة من وقود البنزين تبلغ 31.5 ألف طن متري.

وأكدت الشركة أن الشحنة تأتي ضمن خطتها الرامية إلى دعم المخزون الاستراتيجي من الوقود، وضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى المحافظة على انسيابية الإمدادات في المناطق المستهدفة.

وأوضحت شركة البريقة أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يمثل محورًا أساسيًا في خططها التشغيلية، بهدف تأمين احتياجات المواطنين وضمان انتظام عمليات توزيع الوقود بمختلف المدن والمناطق.

وتواصل الشركة تنفيذ برامجها المتعلقة بتوفير المنتجات النفطية، عبر استقبال شحنات دورية من الوقود ومتابعة عمليات الإمداد والتوزيع، بما يسهم في دعم استقرار السوق المحلية وتقليل أي تأثيرات محتملة على توفر المحروقات.

ويأتي وصول شحنات الوقود ضمن الإجراءات التشغيلية التي تعتمدها شركة البريقة لتسويق النفط للحفاظ على جاهزية المخزون وضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى محطات التوزيع في مختلف أنحاء ليبيا.

هذا وتعد شركة البريقة لتسويق النفط إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية في ليبيا، حيث تعتمد على استقبال شحنات دورية وتعزيز المخزونات التشغيلية والاستراتيجية لضمان تلبية الطلب المحلي واستقرار إمدادات الوقود.