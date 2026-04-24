«البريقة» تُصدر بيانا توضيحيا حول جودة الوقود وخطة طوارئ لإنهاء الازدحام

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانا توضيحيا حول جودة الوقود وخطة انتظام الإمدادات؛ أوضحت فيه أن ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشان جودة الوقود جاء عقب ملاحظات محدودة تتعلق برائحة غير معتادة في جزء من الكميات الموردة؛ مؤكدة انه تم التعامل مع هذه الكميات بإيقاف ضخها واستبدالها بكميات بديلة مطابقة ضمن برنامج التوزيع؛ بما يضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر السوق.

وفى هذا السياق؛ طمأنت الشركة المواطنين بأن الإمدادات تسير بشكل طبيعي؛ وان الوقود المتوفر حاليا في المحطات آمن ولا توجد به أي إشكالات؛ مؤكدة أن دور واختصاص الشركة يقتصر على استلام وتوزيع المنتجات المعتمدة؛ وإجراء فحوصات تشغيلية أساسية للتحقق من خلو الوقود من الماء والشوائب؛ ولا يمتد إلى اعتماد المواصفات الفنية أو تقييم تركيبتها الكيميائية.

وأشارت الشركة إلى أن إجراءات الإيقاف والاستبدال تعد إجراءات تشغيلية لضمان استمرارية الإمداد؛ ولا يجوز تفسيرها بأي حال من الأحوال على أنها إقرار بمسؤولية تتعلق بجودة الشحنات أو مواصفاتها الفنية.

كما أعلنت الشركة عن مباشرة تنفيذ خطة طوارئ للتوزيع تشمل رفع معدلات الضخ؛ والتشغيل على مدار الساعة في عدد من المواقع؛ وتوجيه الإمدادات للمناطق ذات الكثافة العالية؛ مع متابعة ميدانية مباشرة لضمان انسيابية وصول الوقود إلى المحطات؛ مؤكدة أن العمل يجرى حاليا على إنهاء مظاهر الازدحام وإعادة الاستقرار للسوق في أقرب وقت ممكن.