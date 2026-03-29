البريقة تطلق منظومة إلكترونية لحجز «أسطوانات الغاز»

أعادت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تشغيل منظومة الحجز الإلكتروني لأسطوانات غاز الطهي لعام 2026، مؤكدة جاهزية المنصة لاستقبال طلبات المواطنين في جميع مناطق ليبيا وفق ضوابط تنظيمية حديثة تهدف لضمان توزيع الأسطوانات بشكل منظم وعادل.

وقدمت الشركة شرحًا تفصيليًا عن خطوات الحجز وآلية استخدام المنصة، مشددة على ضرورة إدخال البيانات الصحيحة واستكمال إجراءات التحقق لضمان قبول الطلب

وأوضحت الشركة أن قيمة الضمان المالي لكل أسطوانة غاز تبلغ 240 دينارًا ليبيًا، وهو مبلغ غير مخصص للبيع، بل يُسترجع بالكامل عند إعادة الأسطوانة، وتم تحديد هذا المبلغ بقرار رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأكدت البريقة أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تسرب الأسطوانات إلى السوق غير المنظمة وضمان وصولها إلى المواطنين بطريقة عادلة وشفافة.

ولتسهيل عملية التسجيل، نشرت الشركة فيديو توضيحي يشرح خطوات استخدام المنظومة على الرابط الرسمي: https://oil.brega.com.ly مع التنويه بأنه في حال عدم فتح الرابط بسبب الضغط على السيرفر، يمكن المحاولة في أوقات أخرى لضمان عمل المنظومة بشكل طبيعي

ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لإتمام التسجيل والحجز: الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنظومة واختيار “تسجيل جديد”، ثم إدخال البيانات الأساسية المتمثلة في الرقم الوطني ورقم الهاتف المرتبط به، مع التنويه بأن أي رقم غير مرتبط بالرقم الوطني سيمنع المتابعة، بعد ذلك، تبدأ عملية المطابقة وإرسال رمز التحقق (OTP) إلى الهاتف خلال يوم إلى يومين حسب ضغط المنظومة

وبعد استلام الرمز، يتم تسجيل الدخول عبر الرابط وإدخال الرمز السري لفتح صفحة الحجز الخاصة بالمستخدم، ثم اختيار المنطقة ومركز التوزيع وفق مكان السكن، مع التأكد من صحة البيانات والضغط على “تأكيد الحجز”، مع إمكانية طباعة الإيصال أو حفظه على الهاتف لتسهيل عملية الاستلام، بعد ذلك، ستصلك رسالة SMS تحتوي على موعد استلام الأسطوانة، وعلى المواطن التوجه إلى المستودع المحدد ومعه إيصال الحجز لاستلام الأسطوانة

وحذرت الشركة المواطنين من الدخول على المنظومة في أوقات الضغط الشديد على السيرفر، مشيرة إلى أن المحاولة في أوقات أقل ازدحامًا ستسهل تنفيذ الطلبات وضمان قبولها دون تأخير

وبهذه الخطوات، تضمن البريقة وصول أسطوانات الغاز بشكل منظم وشفاف، مع حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال أو تسرب للأسطوانات في السوق غير الرسمية.

تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٢٦