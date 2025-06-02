البريقة تطمئن الليبيين: هناك وقود وغاز كافٍ لعيد الأضحى والتوزيع مستقر في جميع المناطق

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد علي بالرحيم، عقدت شركة البريقة لتسويق النفط اجتماعًا موسّعًا اليوم، برئاسة ميلاد عبدالله الهجرسي، عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات والمناطق التشغيلية بالشركة، وذلك لضمان انسيابية عمليات توزيع الوقود والغاز خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشارك في الاجتماع كل من مدير إدارة العمليات، مدير عام التزويد، مدير عام الصحة والسلامة والأمن الصناعي والبيئة، ومديرو مناطق مصراتة وسبها والزاوية، إلى جانب مدير غرفة العمليات الرئيسية، حيث تم تخصيص اللقاء لمتابعة حركة النواقل، وآلية التوزيع في المناطق الغربية والجنوبية، والتأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة بكفاءة.

وأكد المجتمعون أن خطة التوزيع تسير بشكل طبيعي، وأن هناك مخزونًا كافيًا في كافة مستودعات الشركة، ولا توجد أية عراقيل تُذكر في عمليات الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق بسهولة وفاعلية خلال هذه المناسبة المباركة.