 «البريقة» تطمئن المواطنين بتوافر مادة الوقود

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، “توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وذلك عقب تنفيذ طلبيات الوقود لصالح شركات التوزيع من الناقلة النفطية “VS Spirit” في ميناء طرابلس البحري”.

وأشارت الشركة في بيان لها، “إلى أنها تراهن على وعي المواطن ومسؤوليته بعدم الانجرار نحو الأخبار المغلوطة، فليس هناك مبرر لمظاهر الازدحام على محطات الوقود”.

وطمأنت الشركة، “المواطنين بتوفر الوقود، مضيفة أن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعار الشركة تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة”.

وأكدت الشركة أن “توزيع الوقود لشاحنات النقل التابعة لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي، ومستمر على مدار الساعة، كما أن مستودع طرابلس النفطي وجميع مستودعات الشركة تعمل وتنفذ طلبيات شركات التوزيع بشكل منتظم”.