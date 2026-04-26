البريقة تعتمد «الدفع الإلكتروني» في تسليم أسطوانات الغاز

بدأت شركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية تنفيذ المرحلة الفعلية من عملية تسليم أسطوانات غاز الطهي للمواطنين المسجلين ضمن منظومة الحجز الإلكتروني لعام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم توزيع الوقود المنزلي، وتقليل الازدحام داخل المدن، وتحسين انسيابية الخدمة في نقاط الاستلام.

وأوضحت الشركة أن عملية التسليم انطلقت عبر مستودع القوارشة في مدينة بنغازي، حيث دعت المواطنين الذين تلقوا رسائل نصية تؤكد جاهزية طلباتهم إلى التوجه في المواعيد المحددة لاستلام أسطوانات الغاز، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

وأكدت الشركة أن الالتزام بالتعليمات المحددة شرط أساسي لضمان سير العملية بشكل منظم، إذ يتوجب على المستفيدين إحضار صورة من إيصال الحجز الإلكتروني، إضافة إلى إثبات هوية شخصي ساري المفعول، بما يضمن مطابقة البيانات وإنجاز الإجراءات دون تأخير.

وفي خطوة داعمة لتطوير الخدمات المالية وتسهيل التعاملات، أتاحت الشركة خيار السداد النقدي أو الدفع عبر بطاقات إلكترونية صادرة عن مختلف المصارف التجارية، ضمن توجه لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الدفع التقليدي داخل المستودعات.

ومن المتوقع أن يشهد مستودع القوارشة خلال الأيام المقبلة حركة إقبال متزايدة، مع بدء توافد المواطنين لاستلام حصصهم من الغاز، في وقت تعمل فيه فرق التنظيم على إدارة التدفق اليومي ومنع التكدس داخل محيط المستودع.

وتؤكد الشركة أن مخزونات غاز الطهي في حالة مستقرة ومطمئنة، مشيرة إلى أن عملية التوزيع ستستمر وفق الجداول الزمنية المحددة في الرسائل النصية، بما يضمن توزيعاً تدريجياً ومنظماً، ويحد من الازدحام المروري في المناطق المحيطة بموقع التسليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي شركة البريقة لإعادة هيكلة منظومة توزيع غاز الطهي في ليبيا عبر نظام الحجز الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة التوزيع، وتقليل أزمات الازدحام التي كانت ترافق عمليات الاستلام التقليدية، إضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى المواطنين بشكل أكثر انتظاماً وشفافية، في ظل تزايد الطلب على الوقود المنزلي خلال فترات الذروة.