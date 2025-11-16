«البريقة» تعتمد منظومات رقمية جديدة وتحصد 3 شهادات دولية

احتفلت شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة جميع المواقع التشغيلية عبر منظومة الربط المرئي.

وشهد الحفل الإعلان رسميًا عن حصول الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، إضافة إلى اعتماد شهادات ISO 45001 للصحة والسلامة المهنية وISO 14001 لإدارة البيئة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة وتعزيز الأداء المؤسسي.

كما أعلنت الشركة خلال الاحتفال عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منظومة الـERP، والتي تشمل منظومة الموارد البشرية والمرتبات والخدمات الذاتية، باعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للشركة والارتقاء بكفاءة خدماتها.

وأكدت الشركة أنها تواصل تنفيذ برامج التطوير والتحول المؤسسي وفق استراتيجية التطوير الشامل لقطاع النفط المعتمدة لدى المؤسسة الوطنية للنفط، بما يعزز دورها الحيوي في مجال تسويق وتوزيع المنتجات النفطية في ليبيا.

وبهذه المناسبة، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأسمى التهاني والتبريكات إلى شركة البريقة وجميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، مثمّنين جهودهم ودورهم المتميز في الارتقاء بمستوى الخدمات، ومعربين عن تمنياتهم لهم بالمزيد من التوفيق والنجاح.