البريقة تعزز إمدادات الوقود في سبها.. العمل متواصل على «مدار الساعة»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تنفيذ فريق التفتيش بمنطقة سبها جولة ميدانية خلال ساعات الليل، شملت عددًا من محطات الوقود العاملة داخل المدينة، في إطار المتابعة المستمرة لضمان انسيابية توزيع المحروقات.

وأوضحت الشركة أن محطات الوقود في سبها تواصل تقديم خدماتها للمواطنين على مدار 24 ساعة، مع متابعة عمليات التزويد والتأكد من انتظام العمل داخل المحطات بشكل دوري.

وشملت الجولة الإشراف على عمليات تزويد المحطات بالمحروقات، حيث استلمت محطة الجهود الدولية كمية بلغت 90 ألف لتر من البنزين، فيما استلمت محطة واحات النماء 130 ألف لتر من البنزين، إضافة إلى 10 آلاف لتر من الديزل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود شركة البريقة لتسويق النفط لتعزيز استقرار الإمدادات في مدينة سبها وباقي المناطق، وضمان توفر الوقود بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

هذا وتشهد مدينة سبها وعدد من مناطق الجنوب الليبي متابعة مستمرة من الجهات المعنية بقطاع النفط لتأمين تدفق الوقود، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المحروقات خلال فترات الذروة.

وتعمل شركة البريقة لتسويق النفط على تنفيذ خطط توزيع ميدانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار التشغيلي لمحطات الوقود، وضمان وصول الإمدادات بشكل منتظم إلى مختلف المناطق.