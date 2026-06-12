البريقة: عمليات التفريغ مستمرة لتعزيز مخزون الوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات تفريغ شحنة الناقلة “VALERY ROMA” في ميناء طرابلس البحري، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مخزون الوقود وضمان تلبية الطلب على مادة البنزين في العاصمة والمناطق المحيطة.

وذكرت الشركة أن الكميات التي جرى تفريغها حتى يوم الخميس بلغت نحو 8.150 مليون لتر من البنزين، ضمن خطة تهدف إلى دعم استقرار الإمدادات والمحافظة على انسيابية تزويد محطات الوقود بالكميات المطلوبة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الإجراءات التي تنفذها شركة البريقة لتسويق النفط لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، وتعزيز مستويات المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار عمليات التوزيع وتوفير الإمدادات بشكل منتظم للمستهلكين.

وتُعد موانئ التوريد النفطية من الركائز الأساسية في منظومة الإمداد بالوقود في ليبيا، حيث تستقبل بشكل دوري شحنات المنتجات النفطية المخصصة لتغطية احتياجات مختلف المناطق وضمان استمرارية الإمدادات إلى محطات التوزيع.

هذا وتعتمد ليبيا على الاستيراد البحري لتأمين جزء كبير من احتياجاتها من الوقود، حيث تلعب شركة البريقة لتسويق النفط دوراً محورياً في إدارة عمليات الاستيراد والتوزيع، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتفادي أي اختناقات في الإمدادات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طرابلس.