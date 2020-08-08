«البريقة» تعلن استئناف عمليات التوزيع للمحطات على مدار 24 ساعة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استئناف عمليات التوزيع والضخ المباشر و تزويد المحطات على مدار الـ24 ساعة اعتبار من اليوم السبت.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ذلك جاء بعد أن تم أخذ الأذن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ولفتت إلى أن الأذن يشمل كذلك التوزيع المباشر لاسطوانات الغاز ومادة الديزل عبر نقاط التوزيع المعلن عنها سابقًا، موضحة أن عمليات التوزيع على مراكز وموزعي الغاز مستمرة.

اعلان #تعلن_شركة_البريقة_لتسويق_النفط عن إستئناف عمليات التوزيع و الضخ المباشر و تزويد المحطات على مدار ال 24 ساعة… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Freitag, 7. August 2020

وقبل يومين، قالت شركة البريقة إنها تبيع الوقود “ديزل” مباشرة للمواطنين في ساحة كلية البنات بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى أنها ستختار بعض النقاط الأخرى للبيع مباشرة في العاصمة خلال الفترة المقبلة.

#اعلان تعلن شركة البريقة لتسويق النفط لجميع المواطنين بأنه تقوم بعمليات البيع المباشر للمواطن لمادة الديزل (نافطة)… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Donnerstag, 6. August 2020