البريقة تعلن انفراجاً بـ«أزمة الوقود»: الأيام المقبلة تحمل مزيداً من الاستقرار

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن انتظام توريدات المحروقات خلال الفترة الأخيرة بدأ ينعكس بشكل إيجابي وملموس على السوق المحلي في مختلف مناطق ليبيا، مع تحسن تدريجي في مستويات التزويد داخل محطات الوقود.

وأوضحت الشركة، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن الأيام الماضية شهدت استقراراً نسبياً في عمليات استلام وتفريغ وتوزيع الوقود، ما ساهم في تحسين الإمدادات داخل المحطات، مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة نتيجة انتظام وصول الشحنات عبر الموانئ وتشغيل منظومة الإمداد وفق الخطط المعتمدة.

وبيّنت الشركة أن استئناف ضخ المنتجات النفطية من مصفاة الزاوية باتجاه مستودع الزاوية النفطي، ومنه عبر خطوط الإمداد الاستراتيجية نحو مستودع طرابلس، لعب دوراً محورياً في تعزيز تدفق المحروقات إلى المنطقة الغربية، ودعم استقرار الإمدادات داخل محطات الوقود.

وفي السياق ذاته، أشارت البريقة إلى أن أوضاع وقود الديزل تشهد تحسناً تدريجياً، مع استمرار عمليات التفريغ والتوزيع لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية ومحطات الوقود في مختلف مناطق التشغيل، بما يساهم في تخفيف الضغوط على السوق المحلي.

وأكدت الشركة أنها تتابع أوضاع الإمدادات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان استقرار السوق والمحافظة على مستويات مناسبة من المخزون التشغيلي، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً واضحاً مقارنة بالفترة الماضية.

كما شددت شركة البريقة على أن المنظومة التشغيلية تعمل حالياً وفق وتيرة منتظمة، بما يضمن استمرار تدفق المحروقات وتلبية الطلب المحلي، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الوقود داخل البلاد.

وفي ختام تصريحها، دعت الشركة المواطنين إلى التزود باحتياجاتهم الطبيعية من الوقود، مؤكدة أن الوضع العام يشهد تحسناً تدريجياً وأن الإمدادات تسير نحو مزيد من الاستقرار خلال الأيام المقبلة.