البريقة تعلن جدول «توزيع الغاز» الجديد لعدّة مدن

باشر فريق العمل المكلف من شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأحد في مدينة جالو تنفيذ أعمال التوزيع الميداني لأسطوانات غاز الطهي للمواطنين.

وجاء هذا التحرك الميداني ليشمل كافة المواطنين المدرجين والمسجلين بمنظومة حجز عام 2026، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة من شركة البريقة لتسويق النفط.

وتهدف هذه الخطة بشكل رئيس إلى تعزيز وتطوير مستوى الخدمات المعيشية المقدمة للمواطنين في شتى المدن، فضلًا عن تسهيل حصولهم على احتياجاتهم اليومية والأساسية من غاز الطهي بمختلف مناطق الجنوب الشرقي.

ويأتي هذا العمل في إطار المتابعة الدورية والمستمرة من مجلس الإدارة بالشركة لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى مستحقيها الفعليين وفق آلية عمل منظمة ومدروسة تسهم بشكل فعال في رفع كفاءة التوزيع وتحقيق الانسيابية المطلوبة لإنهاء أي اختناقات.

وتتواصل في الوقت ذاته عمليات التوزيع والمبيعات وفق البرنامج والجدول الزمني المعد مسبقًا لتغطية جميع المناطق والبلديات المستهدفة بالخطة الخدمية.

وكانت أعمال التوزيع جرى تنفيذها بنجاح في مدينة اجدابيا خلال الأيام القليلة الماضية، فيما انطلقت اليوم الأعمال والجهود الفعلية في مدينة جالو.

ومن المقرر طبقًا لبرنامج شركة البريقة لتسويق النفط أن تمتد أعمال التوزيع الميداني خلال الأيام القادمة لتشمل مدن بن جواد، والعرقوب، والكفرة.

وتسعى الشركة من خلال تكثيف هذه الجهود والترتيبات إلى تقريب الخدمة الأساسية من المواطنين الليبيين داخل مناطق وأحياء إقامتهم، بما يضمن بشكل مباشر الحد من مشقة وعناء التنقل بين المدن، ويكفل وصول أسطوانات الغاز بكل سهولة ويسر وانتظام.

وتأتي خطوة شركة البريقة لتسويق النفط بإطلاق منظومة الحجز الإلكتروني لعام 2026 وتوزيع الأسطوانات ميدانيًّا في إطار مساعي المؤسسات النفطية والخدمية في ليبيا لتنظيم عمليات توزيع الوقود ومشتقاته، وتجاوز العقبات اللوجستية التي واجهت مناطق الجنوب الشرقي طوال الفترات الماضية.

وتسعى هذه الآليات المبتكرة إلى القضاء على السوق الموازية لغاز الطهي، وضمان التوزيع العادل للوقود والغاز بأسعارها الرسمية المعتمدة، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن الليبي في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج والتخزين الرئيسية.