البريقة تعلن سيطرتها على الحريق الذي اندلع في مستودع راس المنقار بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط نجاح هيئة السلامة الوطنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنّ إندلاع الحريق قد جاء خارج أسوار المستودع، مشيرة الي أنّ الوضع بالكامل تحت السيطرة، و أنه قد تم إخماد الحريق.

وتابعت الشركة أنّه جري التعامل بعمليات التبريد نظرا لطبيعة نوع الحريق «للزيوت المترسبة»، إلى جانب تواجد فرق الإطفاء من مستودع راس المنقار وهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة ووصول الدعم من رجال إطفاء شركة الخليج العربي.