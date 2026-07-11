البريقة تعيد تنظيم «سوق الغاز».. حجز إلكتروني وتوزيع عبر 57 نقطة بيع

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تطور منظومة توزيع أسطوانات الغاز بعد تنفيذ خطوات متقدمة في مسار التحول الرقمي وتطوير آليات العمل، ضمن توجه مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور فؤاد بالرحيم نحو تعزيز كفاءة الخدمات وتنظيم عمليات التوزيع.

وأوضحت الشركة أن منظومة توزيع الغاز شهدت انتقالًا من أساليب تشغيل محدودة إلى نموذج إلكتروني أكثر تنظيمًا، من خلال التوسع في مراكز التعبئة ونقاط التوزيع وربط العمليات بالأنظمة الرقمية.

وأكدت أن هذا التطوير جاء نتيجة جهود مشتركة بين الإدارة العامة للتشغيل والعمليات، وإدارة نقاط التعبئة والتوزيع، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، بهدف تحسين الجوانب التشغيلية والفنية وتحويل خطط التطوير إلى إجراءات عملية انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبحسب مؤشرات الأداء التي كشفت عنها الشركة، بلغ إجمالي مبيعات أسطوانات الغاز 303,444 أسطوانة، منها 247,543 أسطوانة جرى تسليمها عبر المنظومة الإلكترونية للمواطنين، إضافة إلى 55,901 أسطوانة ضمن مسار المبيعات الأخرى التي تشمل التوزيع للعاملين بالجهات العامة وفق الإجراءات المعتمدة.

كما توسعت منظومة التوزيع لتشمل 7 مناطق رئيسية ضمن مناطق التشغيل الغربية والوسطى والجنوبية والشرقية، عبر 57 نقطة بيع وتوزيع، مع تسجيل 790,343 حجزًا مؤكدًا وإرسال 314,803 رسائل نصية للمواطنين، أسفرت عن إتمام 247,543 عملية تسليم.

وأشارت شركة البريقة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح مسار التحول الرقمي في إعادة تنظيم منظومة توزيع الغاز، من خلال الاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة لتحسين الأداء التشغيلي وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين في مختلف المناطق.

وتؤكد المؤشرات الجديدة أن تطوير المنظومة لا يقتصر على زيادة كميات الأسطوانات الموزعة، بل يمثل انتقالًا إلى نموذج عمل يعتمد على التنظيم الإلكتروني ورفع كفاءة العمليات وتعزيز استقرار الخدمة بما يتماشى مع أهداف الشركة في تلبية احتياجات المواطنين.