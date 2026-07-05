البريقة تفتتح «نقطة توزيع» جديدة للغاز في طبرق

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن اعتماد نقطة توزيع جديدة لأسطوانات غاز الطهي في مدينة طبرق، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم عمليات التوزيع وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من الغاز عبر منظومات الحجز المختلفة.

وأوضحت الشركة أن نقطة التوزيع الجديدة تم اعتمادها صباح الأحد في موقع نقطة التعبئة الفورية “الحدائق (016)”، بحضور عضو مجلس الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية المهندس ونيس السعيطي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الشركة على متابعة سير عملية توزيع الغاز بشكل مباشر، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن انسيابية عمليات الاستلام وتخفيف الضغط على نقاط التوزيع القائمة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة توزيع أسطوانات الغاز، وتوفير الخدمة للمسجلين عبر منظومات الحجز بسهولة أكبر، وفق الآليات المعتمدة داخل الشركة.

هذا وتشهد بعض المدن الليبية بين فترة وأخرى ضغطًا على نقاط توزيع غاز الطهي، ما يدفع الجهات المعنية إلى فتح نقاط جديدة وتحسين آليات الحجز والتوزيع بهدف ضمان وصول الخدمة للمواطنين بشكل منتظم وتقليل الازدحام.