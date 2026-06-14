البريقة تكثف الرقابة على «محطات الوقود» في سبها

نفذت شركة البريقة لتسويق النفط جولة تفتيشية مكثفة على عدد من محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة داخل مدينة سبها وضواحيها، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لضمان سير عمليات توزيع المحروقات بشكل منظم وقانوني.

وقالت الشركة إن الجولة جاءت عبر فريق مشترك من إدارة التفتيش والأمن الصناعي بمنطقة سبها، وشملت محطات وقود مستهدفة ضمن خطة العمل الليلي والنهاري لضمان انسيابية التوزيع وعدم وجود مخالفات تشغيلية.

وأكدت البريقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية الصارمة على محطات الوقود، ومتابعة آلية توزيع المحروقات بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة واستمرار الخدمة بشكل منتظم داخل المدينة ومحيطها.

وأوضحت أن الجولات التفتيشية تهدف أيضاً إلى رفع مستوى الانضباط داخل محطات الوقود العاملة 24 ساعة، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تنفذها الشركة في عدد من المناطق، بهدف تعزيز كفاءة التوزيع وضمان وصول المحروقات بشكل عادل ومنظم إلى المستهلكين.