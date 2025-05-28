البريقة تكثّف عملياتها لضمان استقرار «غاز الطهي» بالمناطق الغربية والجنوبية

في إطار حرصها المستمر على تلبية الاحتياجات الحيوية للمواطنين وتعزيز الأمن الطاقوي المنزلي، تواصل إدارة النقل البري بشركة البريقة لتسويق النفط، عبر قسم نقل الغاز التابع لها، جهودها المكثفة لضمان استقرار وانسيابية إمدادات غاز الطهي في المناطق الغربية والجنوبية.

وتشمل العمليات المنفذة تحويل منتج الغاز السائل بين المستودعات الرئيسية بكفاءة عالية، وتزويد نقاط التعبئة الفورية لتغطية الطلبات العاجلة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات كبار العملاء من الشركات والمصانع لضمان استمرارية أنشطتهم الإنتاجية دون انقطاع.

كما تنفذ الإدارة البرنامج اليومي لتوزيع أسطوانات الغاز بدقة، لتغطية مختلف مراكز التوزيع المعتمدة، وشبكات الموزعين، ونقاط البيع المباشر، بما يضمن وصول المنتج إلى كافة المناطق والفئات المستحقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الشركة واستجابتها لمتطلبات السوق، خاصة في أوقات الذروة والظروف الاستثنائية.