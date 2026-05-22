البريقة تكشف أسباب الازدحام: «الديزل والتهريب» يرهقان السوق

في ظل أزمة الوقود المتصاعدة في ليبيا، كشف الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، أن الازدحام المتزايد أمام محطات الوقود يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي تضغط بقوة على منظومة الإمداد والتوزيع، في مقدمتها ارتفاع استهلاك الديزل داخل محطات توليد الكهرباء، إلى جانب استمرار عمليات التهريب والتسرب غير المشروع للمحروقات.

وأوضح المسلاتي أن السوق المحلية تواجه فجوة واضحة بين حجم الطلب الفعلي على البنزين والديزل والكميات التي يتم ضخها فعليًا، ما أدى إلى اختناقات متكررة في محطات الوقود، واصطفاف طوابير طويلة في عدد من المدن، في مشهد يعكس عدم توازن واضح بين العرض والاستهلاك، وفق موقع المشهد.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل ضعف السعات التخزينية المتاحة، نتيجة الأضرار التي لحقت بعدد من الخزانات خلال السنوات الماضية، ما حدّ من قدرة منظومة التوزيع على امتصاص أي زيادة مفاجئة في الطلب أو تعويض النقص في الإمدادات.

وأضاف أن تراجع الإمدادات المحلية من شركة الزاوية لتكرير النفط زاد من تعقيد الوضع، بعد تعرض بعض الخزانات وخطوط الإمداد لأضرار مرتبطة بالأحداث الأمنية الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاعتماد على الوقود المستورد لتغطية احتياجات السوق المتزايدة، مع ما يرافق ذلك من ضغوط لوجستية ومالية إضافية.

وفي هذا السياق، تعكس الأزمة الحالية هشاشة البنية التحتية لقطاع الطاقة في ليبيا، حيث تتقاطع عوامل الإنتاج والتخزين والتوزيع مع تحديات أمنية واقتصادية، ما يجعل منظومة الوقود عرضة للاهتزاز مع أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع في الاستهلاك، خصوصًا مع استمرار الضغط الشعبي على محطات التوزيع.

وتزداد حدة الأزمة مع استمرار الطلب المرتفع من قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على الديزل، ما يخلق منافسة مباشرة بين الاستهلاك المحلي لمحطات الطاقة وبين احتياجات السوق من الوقود، في ظل محدودية الموارد المتاحة.

هذا ويواجه قطاع النفط والوقود في ليبيا تحديات ممتدة منذ سنوات، مرتبطة بالصراع السياسي والانقسام المؤسسي وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى توسع شبكات التهريب التي تستنزف جزءًا من الإمدادات.

وتنعكس هذه العوامل بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تكرار أزمات الوقود والازدحام أمام المحطات، خصوصًا في فترات ذروة الاستهلاك.